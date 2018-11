Брок Леснар отново е шампион

Брок Леснар спечели отново титлата на Първична сила. Той победи Брон Строуман - Човека чудовище на турнира "Кралско Бижу". Звяра, който се кани да напарви завръщане и в UFC, получи помощ от генералния мениджър на Първична сила Барон Корбин. Строумън отнесе жесток пердах и беше туширан.

.@ShinsukeN looked to keep his #USTitle in #Nakamerica as he battled @RusevBUL at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/xWE0iFqjHo