НБА "Ракетите" "излетяха" в небето над Чикаго 04 ноември 2018 | 10:57 0 0 0 0 2 Джеймс Хардън вкара 25 точки, даде 7 асистенции и добави 4 борби за победата на Хюстън Рокетс с 96:88 при визитата на Чикаго Булс. Кармело Антъни се отчете със 17 точки, Джеймс Енис III добави 15 за Хюстън. Зак Лавин бе най-резултатен за Чикаго с 21 точки. Той вкара 4 от 16 опита, но бе точен 12 от 13 от наказателната линия. Джабари Паркър добави 15 точки, но това не бе достатъчно да бъде избегната четвъртата поредна загуба. Хардън се завърна на полето, след като преди това пропусна три срещи поради контузия. The #Bulls were done in by a tough third quarter and a late rally fell short against Houston tonight.



Your @CinkciarzPL Game Recap: pic.twitter.com/OS6F7wFIXY — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 4, 2018 Джеръми Ламп вкара 19 точки за Шарлот при разгромната победата над Кливланд 126:94. Кавс, без Леброн Джеймс, започнаха сезона с 1 победа от 9 мача. HORNETS WIN!!! Check out highlights from tonight's 126-94 victory over the Cavs #Hornets30 @HornetsOnFSSE pic.twitter.com/zK1y6txgUW — Charlotte Hornets (@hornets) November 4, 2018

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 755 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1