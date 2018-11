ЛеБрон изведе Лейкърс до първа победа над Портланд от 2014-а

ЛеБрон Джеймс вкара 28 точки, а Лос Анджелис Лейкърс победи Портланд със 114:110 като гост. Така "езерняците" сложиха край на дългата серия загуби от Блейзърс. Джеймс записа седем асистенции и грабна пет борби за Лейкърс, които спряха негативна серия от 16 загуби срещу Портланд, побеждавайки ги за първи път от 2014 г. Резервата Ражон Рондо записа 17 точки, 10 борби и 6 асистенции за победителите. Деймиън Лийлър и Джей Маккалъм вкараха по 30 точки за Портланд, който бяха близо до обрат след дефицит от 20 пункта в началото на четвъртата част, но в крайна сметка не успяха да го постигнат.

Rajon Rondo notches his Laker-high 17 points, to go along with 10 rebounds, and 6 assists in tonight's win pic.twitter.com/Titlkbgre3