Моторни спортове Роси: Ако бях спечелил, щеше да бъде най-хубавият ден в кариерата ми 04 ноември 2018 | 10:40 0 0 0 0 0 Ветеранът в мотоциклетизма Валентино Роси заяви, че днес можеше да бъде най-хубавия ден в кариерата му, ако бе спечелил старта от MotoGP в Малайзия. Доктора поведе от началото на "Сепанг", но 16 обиколки по-късно падна с мотора си на завой номер 1. Малко по-рано един от най-добрите му приятели Франческо Баная успя да спечели титлата в Moto2, a братът на Доктора - Лука Марини спечели състезанието от същия клас, което бе първата му победа. Двамата изведоха отбора на Роси в междинния клас на върха. That's one happy family @ValeYellow46 congratulates @Luca_Marini_97 on his debut Grand Prix victory!#MalaysianGP pic.twitter.com/xA7PVMd9f2 — MotoGP™(@MotoGP) November 4, 2018 "Исках да запазя преимуществото си пред Маркес и да го накарам да се изпоти още. Бях наведен и веднага щом дадох газ се обърках. Беше изцяло моя грешка", сподели Валентино след края на състезанието. "Беше фантастичен ден за Баная. Това е важен резултат за него и за отбора. Щастливи сме за него, защото е фантастичен човек. Колкото до Лука, не мислех, че е възможно да спечели, но той разви уменията си много тази година. Ще празнуваме много тази вечер, трябва да се опитам да забравя своето състезание". So close yet so far for @ValeYellow46 #MalaysianGP pic.twitter.com/lEMPuVqK9z — MotoGP™(@MotoGP) November 4, 2018 Заради падането си Доктора изгуби шансовете си за втората позиция в генералното класиране на шампионата и ще приключи сезона трети зад шампиона Маркес и сънародника си с Ducati Андреа Довициозо.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1151

1