Падане на Роси подари победата на Маркес на "Сепанг" 04 ноември 2018 | 08:14 - Обновена Световния шампион за 2018-а Марк Маркес спечели девета си победа за сезона, след като лидерът за по-голямата част от състезанието - Валентино Роси падна четири обиколки преди финала. Инцидентът му позволи на младока Алекс Ринс (Suzuki) да финишира втори, а на Йоан Зарко (Yamaha), който стартира от полпозишън - трети. FREE: So close but so far... @ValeYellow46 falls out of first at T1!

A dream to a nightmare for the Doctor, who led the race from the start to crash out of first with just 4 laps to go#MalaysianGP | VIDEO https://t.co/kawSgwcWOR pic.twitter.com/0pFaAYWQtT — MotoGP™ (@MotoGP) November 4, 2018



A dream to a nightmare for the Doctor, who led the race from the start to crash out of first with just 4 laps to go#MalaysianGP | VIDEO https://t.co/kawSgwcWOR pic.twitter.com/0pFaAYWQtT — MotoGP™ (@MotoGP) November 4, 2018 Доктора пое лидерството още на старта в първия завой и остави стартиралия от полпозишън Йоан Зарко със сателитната Yamaha втори. След като излезе начело Валентино започна да напредва и изгради аванс от над секунда. Look at those lap times from @ValeYellow46 #MalaysianGP pic.twitter.com/FwtKeCmraH — MotoGP™ (@MotoGP) November 4, 2018 Маркес пък трябваше да стартира седми, тъй като получи наказание за блокирането на пилота на Suzuki Андреа Яноне в квалификацията. Въпреки това до края на петата от 20-те обиколки Марк вече бе втори зад Роси. Във втората половина от състезанието Марк започна малко по малко да скъсява дистанцията с Роси. В момента на падането си Доктора бе лидер с 0.6 секунди. Инцидентът стана на първия завой в 16-ата обиколка, но бе с ниска скорост. Това подари водачеството на Маркес, който вече имаше преднина от 4 секунди спрямо Зарко и без да рискува стигна първи до карирания флаг, като с това спечели на Honda титлата при конструкторите. ¡La ambición de este chico no acaba! ¡Tras su séptimo Mundial #Level7, #MM93 gana su 9ª carrera de la temporada!



This lad’s got endless ambition! After achieving his seventh World Championship, #MM93 has won his ninth race of the season! #MalaysianGP pic.twitter.com/GUdD58dAr6 — Box_Repsol (@box_repsol) November 4, 2018 Французинът пък бе изпреварен от Алекс Ринс на четвъртия завой от последната обиколка. Ринс успя да повтори най-добрия си резултат в кралския клас. Съотборникът на Роси - Маверик Винялес стартира едва 11-и, което беляза състезанието му. Пилотът на Yamaha имаше скоростта, но изгуби време зад сателитния пилот на Ducati Алваро Баутиста. Той стигна до петата позиция, изпреварвайки Дани Педроса (Honda), а отпадането на Валентино го постави на четвърто място. Пети финишира Педроса, а зад него - Андреа Довициозо, който си гарантира второто място в генералното класиране за сезона. Зад Дови се наредиха и трима сателитни пилоти на италианския конструктор - Алваро Баутиста, Джак Милър и Данило Петручи. Катастрофа претърпя пилотът на Suzuki Андреа Яноне, който изгуби управлението на мотора на завой номер 15. @andreaiannone29 is down and out!@marcmarquez93 has a massive moment in front of him and the Italian slides out!#MalaysianGP pic.twitter.com/kVGakwhT7L — MotoGP™ (@MotoGP) November 4, 2018

