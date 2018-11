Зимни спортове Загитова спечели титлата на Гран При в Хелзинки 03 ноември 2018 | 22:28 - Обновена 0 0 0 0 0 Олимпийската шампионка от Пьончан 2018 Алина Загитова (Русия) спечели титлата при жените на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При в Хелзинки (Финландия). 16-годишната рускиня събра сбор от 215.29 точки, след като получи най-високи оценки за кратката и за волната програма. На фона на "Кармен" Загитова изпълни комбинация от троен лутц - троен тулуп, троен салфов, комбинация от троен флип - двоен тулуп и отново троен флип. Тя имаше малка грешка единствено на първата комбинация от скокове. View this post on Instagram По традиции... A post shared by Alina Zagitova (@azagitova) on Jul 15, 2017 at 5:58am PDT "Не съм доволна от моята кратка програма. Волната днес беше по-добре, но все още не е идеална", коментира Загитова след състезанието. На второ място завърши друга рускиня Станислава Константинова със 197.57 точки, а трета стана японката Каори Сакамото с 197.42 точки. За Константинова, която беше четвърта след първия ден, това е дебют и първи медал от турнир от Гран При сериите. Сакамото беше едва седма в кратката програма, но се нареди втора във волната и стигна до бронзовото отличие. Руският дует Александра Степанова и Иван Букин триумфира при танцовите двойки със сбор от 200.09 точки. В класирането следват Шарлен Гиняр и Марко Фабри (Италия) със 196.29 точки и Лорейн Макнамара и Куин Карпентър (САЩ) със 176.66 точки. Гран При в Хелзинки завършва в неделя с волната програма при мъжете и с галаспектакъла на призьорите.

