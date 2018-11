Тенис Непобедим Джокович се справи и с Федерер 03 ноември 2018 | 20:45 - Обновена 0 0 0 0 12



Джокович, който в понеделник ще се завърне на върха на световната ранглиста, записа 22-ра поредна победа. Той записа четвърти пореден успех срещу Федерер и общо 25-ти от 47 мача, като спря швейцареца по пътя му към титла номер 100. Новак, който има четири титли в зала “Берси”, е на крачка от 33-та титла от сериите Мастърс.



2018 @DjokerNole en route pour la passe de 5 au #RolexParisMasters ? pic.twitter.com/2UxOQ2U1qs — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2018

Двамата започнаха двубоя на много високо ниво и още в първите геймове сътвориха някои великолепни разигравания. Новак първи стигна до шанс за пробив още във втория гейм, но швейцарецът се справи. Федерер вдигна нивото на началния си удар и при второто си подаване нямаше такива проблеми.



Il Maestro #Federer Nole #Djokovic #ParisMasters pic.twitter.com/Am52PQ2NHm — LeilaChouaieb (@LeilaChTun) November 3, 2018

Роджър разчиташе много на бекхенд слайс, който създаваше известни затруднения на съперника, но Джокович намираше решения и като цяло имаше леко предимство. Сърбинът стигна до нова възможност за пробив в осмия гейм, но рекордьорът по титли от Големия шлем я спаси със стил, като завърши разиграването с красиво воле на мрежата. Атаките на Новак бяха непрестанни и това доведе до нови три брейк пойнта, като при последния успя да върне топката инстиктивно от воле, след като тя се отклони от мрежата. След над 10 минути Роджър успя да измъкне гейма и да изравни за 4:4.



Стигна се до тайбрек, в който Федерер имаше ранно предимство. Той поведе с 2:0 и след това с 4:2, но и двата пъти съперникът му изравняваше. Новак се оказа по-стабилен в решителните моменти, като успя да спаси сетбол и да стигне до успех с 8:6. Така след 1 час и 14 минути сърбинът спечели първия сет.



1st SET #Djokovic !



The Djoker takes the lead 7-6 (8) vs Federer in Paris #ParisMasters pic.twitter.com/iqYe2417uO — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 3, 2018

В началото на втората част и двамата имаха шансове при сервиса на противника, но постепенно започнаха да взимат убедително подаванията си. Никой не отстъпваше и сантиментър и се стигна до 5:5. Тогава Джокович поведе с 30:0 при сервис на Роджър, който трябваше да спасява и брейк пойнт. Федерер успя да се справи със ситуацията и обърна гейма. В следващия той използва момент на колебание от страна на сърбина и стигна до пробив, с който взе сета.



