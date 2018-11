Джон Джоунс бутна Александър Густафсон на първата им пресконференция (видео + снимки)

-Proposed to his girlfriend in the ring after a walk-off K.O.

-his "strike-and-move" style is very beautiful to watch.#UFC232 is going to be epic. pic.twitter.com/RKVqPjFyit — nadiir (@ned_008) 3 ноември 2018 г.

Бившият шампион на UFC в лека-тежка категорияпроведоха съвместна прескофертенция в Ню Йорк, на която официално обявиха реванша си.

Срещата между двамата ще оглави турнира UFC 232, който ще се проведе на 29 декември в Лас Вегас (САЩ) и ще определи новия шампион на UFC в лека-тежка категория.

През септември 2013 година Джоунс победи Густафсон с единодушно съдийско решение.



Тази прескоференция не мина без провокации. Като ситуацията между Джон Джоунс и Александър Густафсон ескалира когато двамата бойци застанаха лице в лице.

when your Mom makes you take a family photo with your brother #UFC232 pic.twitter.com/y86eOVXFId — MacMally (@MacMallyMMA) 2 ноември 2018 г.

Тогава Джоунс бутна Густафсон.До по-сериозен инцидент не се стигна, след като президентът на UFC Дейна Уайт и охраната се намесиха.

Джон Джоунс и Александър Густафсон не са се състезавали повече от година. Бившият шампион беше наказан, докато бившият претендент се възстановяваше от контузия.