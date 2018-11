Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) с шокираща загуба за Купата на Русия (видео + снимки)

View this post on Instagram

Проигрываем в первом полуфинальном матче «Нове» Обидно, но соперник сегодня был неудержим. . Лучшим в матче стал Константин Бакун – на его счету 22 очка, 6 из которых на блоке. Общую статистику вы сможете найти в соседнем фото. . #вклокомотив #новосибирск #кубокроссии #суперлига #вкнова #новокуйбышевск #волейбол #lokovolley #volleyball #nsk

