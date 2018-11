Милан започва преговори с Ибрахимович

Милан стартира преговори с нападателя на Лос Анджелис Галакси Златан Ибраимович. 37-годишният швед планира да напусне МЛС през януари и е готов да се завърне в Европа.

Според "La Gazzetta dello Sport", преговорите между "росонерите" и Ибрахимович напредват добре, но проблемът може да бъде във финансовия феърплей. Текущата заплата на Ибрахимович е 1,5 милиона евро годишно, но с бонуси достига 4 милиона.

