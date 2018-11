Световен футбол Маурисио Макри: Ще има гостуващи фенове на финала за Копа Либертадорес 03 ноември 2018 | 13:06 - Обновена 0 0 0 0 0 Аржентинският президент Маурисио Макри заяви, че позволява на гостуващите фенове да присъстват на финала за "Копа Либертадорес" между Бока Хуниорс и Ривър Плейт този месец. Решението е в противоречие със забраната за привържениците на футбола в Аржентина, която има за цел да намали насилието. For the first time in Copa Libertadores history, Boca Juniors will face River Plate in the final.



Макри заяви, че финал за престижния трофей в два мача между тези противници ще бъде "исторически" и добра възможност да покажем, че аржентинците "се променят", а футболът "може да се играе в мир". Той също така каза, че е помолил аржентинския вътрешен министър да работи в тясно сътрудничество със съветниците в Буенос Айрес, за да гарантира безопасността. Първата среща е на "Ла Бомбонера" на Бока Хуниорс на 10 ноември, а реваншът на 24 ноември на "Ел Монументал".

