UFC изпуска Кейн Веласкес, други наддават за него

UFC е на път да изпусне една от своите легенди Кейн Веласкес. Бившият шампион в тежка категория дълго време се възстановяваше от контузия. Неговият треньор Хавиер Мендес сподели, че други организации са готови да изкупят договора на американската суперзвезда и дори в момента се водят преговори.

I had a great time over the last couple days getting a few workouts in at the @wweperformctr and attending @wwenxt. Thanks to everyone at @wwe for the Invite and first-class treatment. #LuchaLibre pic.twitter.com/qWZTVRo9Wr