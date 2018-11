Фюри призна: Уайлдър ме вдъхнови за завръщането

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти Тайсън Фюри призна, че Дионтей Уайлдър го е вдъхновил да се завърне на ринга. Британецът направи две победи, откакто отново сложи ръкавиците през лятото. Успехите го изведоха до мач именно срещу шампиона на Световния боксов съвет. Битката ще се проведе на 1 декември в Лос Анджелис.

