Ванкувър победи Колорадо в голов трилър

Гол на Дерик Пулиот 22 секунди преди края на продължението, донесе победата на Ванкувър със 7:6 над Колорадо. С основен принос за успеха бе 19-годишният новобранец Елиас Петерсон, който вкара два гола и направи три асистенции.

Петерсон направи резултата 6:6 едва 34 секунди преди финалната сирена, а това негово паметно представяне след едва две седмици в НХЛ. Брок Босър също вкара два гола и добави две асистенции за Ванкувър, а Люи Ериксон и Маркус Грандъл добавиха по едно попадение.

