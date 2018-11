Бойни спортове 74 кг срещу 166 кг! Зрелището ще се проведе на 10 ноември 03 ноември 2018 | 11:40 0 0 0 0 2 Хонг Ман Чой стърчи като пилон над следващия си съперник И Лонг (The Shaolin Monk), който се прочу с двете си битки срещу Буакау Банкемек.

И сега предизвикателството пред монаха е голямо - буквално! Той ще се изправи срещу гиганта Чой на 10 ноември в MAS Fight World Grand Prix в Макао. А разликата в килограмите е покъртителна - 74 срещу 166 кг.



Двамата се срещнаха на живо за пръв път вчера в Хонг Конг.



Новата азиатска организация привлича феновете с доста нови и атрактивни правила, като например един единствен рунд от 9 минути, който може да бъде спечелен само с нокаут. Играта е само в стойка, няма странични съдии, а само рефер в ринга.



В първото събитие на организацията ще се пуснат състезатели от ММА, муайтай, кикбокс и силови спортове, които ще се надпреварват за наградния фонд за нокаути от над $380 000.

mma.bg There’s more than US$380k in knockout bonuses up for grabs at the first MAS Fight Grand Prix in Macau. No knockout and the bonus money rolls over to the next fight. Full story coming on TFN. pic.twitter.com/CDlqU3fPqj — The Fight Nation (@TheFightNation) October 30, 2018 И сега предизвикателството пред монаха е голямо - буквално! Той ще се изправи срещу гиганта Чой на 10 ноември в MAS Fight World Grand Prix в Макао. А разликата в килограмите е покъртителна - 74 срещу 166 кг.Двамата се срещнаха на живо за пръв път вчера в Хонг Конг.Новата азиатска организация привлича феновете с доста нови и атрактивни правила, като например един единствен рунд от 9 минути, който може да бъде спечелен само с нокаут. Играта е само в стойка, няма странични съдии, а само рефер в ринга. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1622 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1