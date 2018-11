Луис Суарес: Нормално е Барселона да ми търси заместник

Нападателят на Барселона Луис Суарес заяви, че няма нищо странно в това каталунците да му търсят заместник. 31-годишният уругваец добави, че всеки клуб трябва да мисли за бъдещето.

"Обикновено не обръщам внимание на такива информации. На моята възраст трябва да внимавам повече с всяка критика. Когато има информация, че Барселона се нуждае от нов нападател, не виждам нищо странно в това. Аз съм вече на 31 години, а Барселона трябва да мисли за бъдещето", заяви Суарес пред "ESPN".

Luis Suarez thinks Barcelona will be looking for his replacement soon.



