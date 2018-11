Лоренсо е аут от ГП на Малайзия в MotoGP

Пилотът на Ducati в MotoGP Хорхе Лоренсо ще пропусне четвърти пореден състезателен уикенд от шампионата заради контузията в китката си. Испанецът реши да се оттегли преди старта на третата тренировка в Малайзия.

Петкратният шампион получи контузията си в тежка катастрофа в Тайланд заради технически проблем на своя мотор.

