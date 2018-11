Моторни спортове Винялес победи Маркес в третата тренировка от MotoGP на "Сепанг" 03 ноември 2018 | 07:47 0 0 0 0 0 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес победи световния шампион в MotoGP Марк Маркес в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на малайзийската писта "Сепанг". Двамата пилоти си разменяха първата позиция многократно в сесията. #MotoGP FP3



Mack is back! @maverickmack25 fires in the fastest lap on his final lap to pip @marcmarquez93 to the top time #MalaysianGP pic.twitter.com/I8a64MPcJC — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2018 Винялес бе първият пилот, чието време падна под две минути, но веднага бе подобрено от обиколката на сателитния пилот на Ducati Джак Милър. Испанецът успя да запише още по-добра обиколка при последните си опити и все пак излезе начело, а Маркес се добра до второто място. Милър остана трети, а Дани Педроса - четвърти, с което си гарантира автоматично място в Q2 въпреки слабите тренировки в петък. Сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко зае шестото място, следван от Данило Петручи (Ducati), Валентино Роси (Yamaha) и Андреа Яноне (Suzuki). Хорхе Лоренсо се отказа от остатъка от състезателния уикенд в Малайзия заради болки в китката си. Заместникът му Микеле Пиро приключи третата сесия 16-и, като на 15-ия завой изпусна мотора си и падна. Ooops @PirroRider drops the Ducati in his first session, but he's already into the top 16 #MalaysianGP pic.twitter.com/m5hYWWOcbf — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 235

1