Делев герой за Погон в гостуването на Арка

ALE! TO! BY! MECZ!

Peni pasji i zaangaowania wyrwali @ArkaGdyniaSSA zwycistwo! Portowcy odwrócili losy spotkania i zagrali wietny mecz!

Pikniej na mecz z @LegiaWarszawa (9.11., 20.30) zaprosi Was nie mogli!

Brawo, brawo, brawo! pic.twitter.com/y0jLUOPOZC