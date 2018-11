Други Скрита положителна допинг-проба на победител в ШЛ и още много тайни ни очакват от Football Leaks 02 ноември 2018 | 20:42 - Обновена 0 0 0 0 1 Наред с информациите за подготвяното разпадане на Шампионската лига заради създаването на Супер лига на богатите и схемите, според които Пари Сен Жермен Манчестър Сити са заобикаляли правилата, Football Leaks подготвя още доста скандални разкрития за нередности в света на футбола. Както е известно, 60 журналисти от 12 страни си сътрудничат в преглеждането на 18.6 млн. откраднати документи за събития, свързани с футбола. Общо наличната информация е 1,9 терабайта (70 млн. документи), но към момента няма ресурс за цялостното й разгледжане. Цялата тази информация е била придобита от германското списание Spiegel, но не се казва как. От там те са я споделили с журналистите, които са част от European Investigative Collaborations (EIC) - международен проект за разследваща журналистика. Другият сътрудник в проекта е Norddeutscher Rundfunk (NDR) - германска медия, която в неделя (4 ноември) вече ще излъчи специален филм по темата.

Тази вечер Spiegel анонсира, че през идните седмици ще разкрие за футболист, който няколко пъти е спечелил Шампионската лига, но в същото време е бил с положителна допинг проба, което е било скрито. Освен това имало доказателства как някои от водещите клубове от Висшата лига на Англия са избегвали плащането на данъци.

The new Super League, starting from 2021, would put an end to the current format of the Champions League.

Bayern, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea FC, Arsenal FC, Manchester City, Liverpool FC are amongst the clubs mentioned. [Football Leaks] pic.twitter.com/OxV6x4t6Us — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 2, 2018

Football Leaks започна с шокиращите разкрития през 2016 г. и доста от тях се оказаха истина. Едно от тях беше за укритите от

So here is the first of the new #FootballLeaks stories from @EICnetwork : a suggestion that 11 European clubs have been negotiating to form a Super League. 5 Premier League clubs included. pic.twitter.com/Hq5hQLT71s — Dan Chapman (@DanFullContact) November 2, 2018

