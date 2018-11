Тенис Тийм обърна Сок в Париж 02 ноември 2018 | 19:42 - Обновена 0 0 0 0 0



Dominic #Thiem recovers a set down to defeat defending champion Jack Sock 4-6 6-4 6-4 and join Khachanov in his 1st SF at #ParisMasters pic.twitter.com/fB4FoQx6Mt — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 2, 2018

Руснакът Карен Хачанов надделя над Александър Зверев (Германия) с 6:1, 6:2 за само 68 минути игра и ще срещне Доминик Тийм в спор за за място на финал. Поставеният под номер 4 Зверев имаше проблеми с гърба и рамото по време на мача. Той дори си взе медицински таймаут в момент, в който вече бе загубил категорично първия сет. Австриецът Доминик Тийм победи защитаващия титлата си Джак Сок (САЩ) и се класира на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 4,872 милиона евро. Поставеният под номер 6 Тийм стигна до обрат след 4:6, 6:4 и 6:4 за 2:16 часа игра.Руснакът Карен Хачанов надделя над Александър Зверев (Германия) с 6:1, 6:2 за само 68 минути игра и ще срещне Доминик Тийм в спор за за място на финал. Поставеният под номер 4 Зверев имаше проблеми с гърба и рамото по време на мача. Той дори си взе медицински таймаут в момент, в който вече бе загубил категорично първия сет.

