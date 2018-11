ММА Кормие vs. Люис - внушителният шампион срещу зловещия нокаутьор 02 ноември 2018 | 18:10 0 0 0 0 0 Шампионът на UFC в тежка и лека-тежка категория Даниел Кормие (22-1-0, 1 отменен резултат) ще проведе първа защита на титлата си в най-горната дивизия срещу майстора на нокаутите Дерик Люис (21-5, 1 отменен резултат) в гвоздея от програмата на UFC 230 в неделя, 4 ноември. Събитието ще се излъчи пряко по MAX Sport 2, а включването за галавечерта в "Меидсън Скуер Гардън", Ню Йорк, ще започне в 04:00 часа сутринта.

Ето важните факти за двамата: Кормие е на 39, а Люис - на 33, като шампионът в две категории е висок 180 см, а претендентът е 190.5 см. Съответно Люис има предимство в разтега на ръцете - 200.7 см срещу 182.9 см. Дерик Люис се гордее с рекорда за най-много нокаути в тежка категория в историята на UFC с 10, но пък Кормие никога не е бил нокаутиран в най-горната дивизия. Кормие е един от двамата (освен Конър Макгрегър) бойци в UFC, които имат едновременно шампионски пояси в две категории (тежка и лека-тежка), а Люис направи най-великия статистически обрат в историята на UFC, нокаутирайки Александър Волков на UFC 229 в последните секунди от губеща позиция, като в същото време е втори в историята на UFC по брой удари срещу опонент на земята, изоставайки единствено от Кейн Веласкес (съотборник на Кормие).

Даниел Кормие постигна забележителния връх при най-тежките с нокаута още в първи рунд срещу Стипе Миочич на UFC 226, с който спечели и втория си шампионски пояс, за да изравни постижението на Конър Макгрегър, притежавал допреди месеци титлите в лека и "перо" категории.

Сега дойде ред за първа защита в тежка категория, а Дерик Люис си заслужи претендентския статут именно със забележителните обрат и нокаут във финалните мигове на битката с Александър Волков на UFC 229. СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ПРЕТЕНДЕНТА Въпреки че Кормие вероятно е по-умел във всяка една дисциплина от ММА, Люис никога не е имал проблем с подобно изоставане по отношение на качествата, защото винаги залага на убийствената си десница. Именно това е оръжието му и за него не е проблем дори да губи по точки в късен момент от битките, защото винаги са актуални въпросите дали и кога ще пласира дясното си кроше.

По отношение на защита от тейкдауни Люис не е особено впечатляващ, но не се и нуждае, защото досега е доказал, че може да се изправи когато поиска и срещу когото поиска, а това ще е ключово в битката за титлата. "This is a guy who believes in himself and believes in that one punch ability to the point that he doesn’t quit whenever he is getting absolutely beat up and that makes him super dangerous."



Hear what @DC_MMA thinks about his opponent @TheBeast_UFC #UFC230 pic.twitter.com/RL2CPTdXMT — UFC News (@UFCNews) November 1, 2018

СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ПРЕТЕНДЕНТА

Люис е технически изоставащ спрямо Кормие, а атаките му нямат тактически замисъл, защото просто търси нокаут с една деснячка или поваляне на противника и после залагане на безмилостен "граунд енд паунд". Издръжливостта му със сигурност не може да се сравни с тази на Кормие, като Люис не може и да се похвали с превъзходство в нито един аспект на ММА, с изключение на въпросното дясно кроше. Не че му трябва, но Люис не може да бъде експлозивен за повече от 3-5 секунди в даден момент, без да загуби значително количество енергия, а и в това отношение Кормие го превъзхожда. Люис има само един вариант за победа - поваляне с дясно кроше и "граунд едн паунд" до постигане на нокаут, а шампионът може да бъде в стойка с него като кикбоксьор, да го тормози с граплинга си и да го събмитне.

Люис може да разчита, че ще се изправи, ако е на земята, но Кормие няма да се впечатли от това и ще знае, че първо Люис ще се измъкне за 10 секунди, но вторият път може да е за 20-30, а по-нататък Черния звяр може дори да не се опита и да "полежи" 1-2 минути, тъй като ще трябва да пести енергия. Освен това, Люис може и да се изправя, когато пожелае, но често дава гърба си и изправянето е изпълнено слабо технически - това, че не е бил наказван за грешките си досега, не значи, че не ги прави.

Дерик Люис не е способен да изпълни 5 добри рунда срещу DC, той ще разчита на 1-2 проблясъка. Hear what @TheBeast_UFC thinks about his match-up with DC and what he plans on ordering from @PopeyesChicken after the fight pic.twitter.com/bSP62hMNvp — UFC News (@UFCNews) November 1, 2018

Не е слаба страна да имаш контузия, но Черния звяр имаше много тежка такава на гърба си миналата година, като едва през август 2018-а призна, че я е излекувал с помощта на лекаря, третирал и Тайгър Уудс. Не е слаба страна да имаш по-малко време за подготовка за битка, но последният мач на Люис бе на 7 октомври, а на Кормие - на 8 юли.

СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ШАМПИОНА

Хората подценяват киковете на Кормие, но той всъщност е доста добър кикбоксьор и срещу Стипе Миочич се доказа като великолепен страйкър. Голямо предимство за него, идвайки от лека-тежка категория, е нетипичната му бързина за толкова тежък боец. Ако Люис може да бъде експлозивен за около 3-5 секунди веднъж битката и да я приключи, то Кормие може системно да бъде изключително бърз и ефективен за няколко пъти по 10 секунди. #UFC230 is just days away. Check out this preview as we run down the entire card fight by fight .https://t.co/PXkpZG6FMQ — UFC News (@UFCNews) October 31, 2018

Впечатляващо е как Кормие генерира сила на ударите си чрез тежестта на тялото си, а хитрата му тактика се видя в боя срещу Волкан Йоздемир. Тогава той нанася дясно кроше в главата на опонента, докато сменя нивото на тялото си и поставя главата си до бедрото на противника. Йоздемир инстинктивно сваля гарда, за да е готов да се защитава от тейкдаун и е безпомощен срещу крошето, а няма пространство да отговори с коляно или кик.

Придърпването на главата на противника надолу с ръка, за да пласира ъперкъти, също е особено ефективно при най-тежките, защото ги изморява, а издръжливостта на Кормие вероятно е ненадмината в дивизията. Double UFC champion @DC_mma hit the scale at 251.2 lb this morning at the #UFC230 weigh-ins



Watch full video: https://t.co/RJWokuWnbc pic.twitter.com/09s22ufNC4 — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 2, 2018

Кормие е отличен в тейкдауните, но подобно на Хабиб, също не се притеснява, че опонентът може да се изправи бързо, защото залага на голяма честота. Тъй като идва от по-ниска категория, той много правилно понякога нарочно осъществява тейкдаун бавно - за 10 секунди - за да измори допълнително противника. Като борец на олимпийско ниво DC на земя се съсредоточава около концентриране на цялата си тежест върху раменете на опонента и не се притеснява за краката му (Хабиб заключва краката на противника, а Кормие не им обръща внимание и е съсредоточен върху горната част на тялото), като e отличен в прилагането на т.нар. "крусификс" (crucifix). #UFC230 title challenger @Thebeast_ufc makes the heavyweight limit, registering 264.6 lb on the scale



Watch full video: https://t.co/RJWokuWnbc pic.twitter.com/N87dETJw00 — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 2, 2018

СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ШАМПИОНА

Вероятно само Джон Джоунс успя да накаже с кикове и колена подхода на Кормие да навежда главата си и да заблуждава опонента, че търси тейкдаун, докато пласира крошета. Причината бе, че Джоунс е майстор на определяне на дистанцията и можеше да я контролира срещу Кормие, а срещу Люис може и да не е добра идея да се заложи на размяна в такава ситуация, защото контраатаката на Черния звяр може да е зловеща. Също така DC не може да си позволи да бъде на земята и под Люис, тъй като ще бъде подложен на безмилостен "граунд енд паунд", който обикновено приключва двубоите. Физически Кормие отстъпва на почти всеки противник, когото ще срещне в октагона в тежка категория, просто защото е роден за по-долната дивизия, а килограмите имат значение при най-големите момчета в ММА и UFC. Cormier vs Lewis this Saturday LIVE on PPV!!! #UFC230 pic.twitter.com/C2IeJeCm5V — Dana White (@danawhite) November 2, 2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Първата защита на титлата в тежка категория на DC обещава да бъде вълнуваща и спираща дъха, защото колкото и превъзхождащ да е в отделните аспекти от ММА, винаги присъства вероятността Черния звяр да направи попадение с дясната си ръка и да промени външния вид на дивизията (и на лицето на Кормие). 0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 0

