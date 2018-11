Лестър ще играят в чест на загиналия президент

Футболистите на Лестър Сити ще отдадат почит на собственика на клуба Вишай Сривадханапрабха, когато в събота играят срещу Кардиф Сити, заяви нападателят на "лисиците" Джейми Варди. 60-годишният Сривадханапрабха загина в катастрофа с хеликоптер, който се разби непосредствено до стадион "Кинг Пауър" в Лестър миналата събота.

Leicester's Jamie Vardy says he wants to honour Vichai Srivaddhanaprabha with a positive result against Cardiff tomorrow.



