Хачанов спря Зверев към полуфиналите в "битката на бъдещето" в Париж 02 ноември 2018 | 16:45 0 0 0 0 0 Руснакът Карен Хачанов надделя над Александър Зверев в "битката на бъдещето" в тениса с 6:1, 6:2 за само 68 минути игра и се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. 18-ият в световната ранглиста бе улеснен по пътя си към една от най-забележителните победи в кариерата си, тъй като Зверев имаше проблеми с гърба и рамото по време на мача. Той дори си взе медицински таймаут в момент, в който вече бе загубил категорично първия сет. #TENISxESPN ¡Imparable Khachanov! El ruso aplastó a Alexander Zverev por 6-1 y 6-3 y se metió en las semifinales del Masters 1000 de #París, donde espera por el ganador de Sock y Thiem. ¿Hasta dónde creés que llegará Karen? pic.twitter.com/B1ieWHLOC6 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 2, 2018 Сервисът на германеца страдаше най-много от болежките му, макар той да успя да спечели първите си две подавания във втората част. Ключовият пробив обаче дойде за 4:2, като в допълнение към трудностите при сервис, Зверев правеше доста грешки и от лесни наглед форхенди. Make that a DOUBLE break



Zverev double faults to give Khachanov a 4-1 lead in #RolexParisMasters #ATPMasters1000 pic.twitter.com/wJh4p9gbL7 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 2, 2018 Хачанов обаче заслужава единствено похвали за силния си край на сезона, извел го до втори полуфинал на “Мастърс” в кариерата му. Също така той надви последователно двама представители на топ 10 в света, след като пребори с тайбрека в третия сет гиганта Джон Иснър и го извади от надпреварата за участие във Финалите на АТР. Руснакът е спечелил 9 от последните си 10 мача, като в този период спечели титлата в Москва, а единствено отпадна във втори кръг във Виена. Smashing into the semis like...



@karenkhachanov rolls into his second Masters 1000 semi-final of 2018 with a 6-1 6-2 victory over Alexander Zverev. #RolexParisMasters pic.twitter.com/lYdNZVCAk9 — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2018 Хачанов ще спори за място на финал с победителя от двойката Джак Сок - Доминик Тийм.

