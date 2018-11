Снукър Втори пореден финал в Дачин за Пистолета след зрелище със Стивънс 02 ноември 2018 | 16:16 - Обновена 0 0 0 0 0 RESULT: Mark Allen is through to his second successive International Championship final after a 9-6 victory over Matthew Stevens! pic.twitter.com/MT0waPfuhh — Live Snooker (@Livesnooker) November 2, 2018 Пистолета отново демонстрира приятен за гледане и безпроблемен брейк-билдинг, за да елиминира предизвикателството на ветерана Стивънс, който записа първо участие на ранкинг полуфинал от 2013 година насам, когато бе на тази фаза в Уши Класик.

Преди повече от пет години двамата се срещнаха на финала в Международния шампионат и тогава Алън отново надделя, за да спечели трофея в град Хайку, докато сега събитието е много по-важна и по-богата спирка от календара на световния тур и се състои в Дачин.



За Пистолета това е втори пореден финал в Дачин, след като именно той отстъпи на Марк Селби миналата година, а сега ще има нов шанс да се поздрави с престижното отличие, като очаква победителя от дуела Нийл Робъртсън - Джак Лисовски.



Алън и Стивънс вече имат 14 двубоя помежду си, като Пистолета води вече с 8:6 победи, като сблъсъкът им в Дачин бе сред най-качествените и най-оспорвани. Северноирландецът трябваше да се справя с опасността от късен обрат в резултата, но нямаше и как да “озапти” невероятните брейкове на Стивънс след първата сесия.

С брейкове от 120, 75 и 70 Алън дръпна с 5:3, макар Стивънс да бе спечелил партиите си с поредици от 59, 70 и 86 и общо в тях да бе надиграл с 294:2 точки противника си. Левичарят спечели и откриващата партия във втората сесия, но Стивънс отново блесна с най-добрия си снукър от години и наниза два поредни сенчъри брейка от 110 и 144 точки. Последният от споменатите бе най-висок във визитката на Стивънс в официален мач за него от 2012-а насам, но не е най-големият в Международния шампионат - именно Алън има 146 от втория кръг срещу Хосеин Вафей.

