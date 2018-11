Моторни спортове Скандален пилот може да се завърне в MotoGP 02 ноември 2018 | 15:28 0 0 0 0 0 Romano Fenati's ban has been reduced from 8 to 5 months.



He can return to racing from February 21st...pic.twitter.com/g93QtfT9O0 — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 30, 2018 Отборът от Moto2 MV Agusta Forward Racing обмисля да даде нов шанс на скандалния пилот Романо Фенати, който хвана спирачката на друг пилот на пистата, докато двамата се движеха със скорост от 200 км/ч. Фенати бе уволнен от своя отбор, а освен това му бе наложена забрана да се състезава до февруари 2019 г., както от световната, така и от италианската федерации по мотоциклетизъм. Ако все пак отборът даде шанс на Фенати, по ирония на съдбата той ще бъде съотборник на Стефано Манци – пилотът, на чийто мотоциклет хвана спирачката. След инцидента в Сан Марино през септември множество пилоти от световния шампионат по мотоциклетизъм заявиха, че Фенати заслужава да получи доживотна забрана да се състезава в MotoGP. Преди две години Фенати бе уволнен и от отбора на Валентино Роси в Moto3 заради липса на дисциплина.

