Добри новини за Уотфорд

Полузащитникът на Уотфорд Натаниел Чалоба е възстановен от травмата си в коляното и е готов за визитата на Нюкясъл в събота от поредния кръг във Висшата лига, съобщи мениджърът на "стършелите" Хави Грасия.

23-годишният английски национал има изиграни едва четири минути през този сезон, но въпреки това бе включен в състава на Гарет Саугейт за двубоите с Хърватия и Испания от Лигата на нациите през октомври.

