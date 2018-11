Алекс Ринс със Suzuki оглави втората свободна тренировка в MotoGP

Испанецът Алекс Ринс със Suzuki бе най-бързият пилот във втората свободна тренировка от MotoGP на малайзийската писта "Сепанг", след като записа отлично време в последната си обиколка. Втори остана шампионът с Honda Марк Маркес, който на два пъти спаси падане. Третото място зае сателитният пилот на Ducati Джак Милър.

