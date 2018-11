Дови най-бърз в първата MotoGP тренировка в Малайзия, Лоренсо - последен

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо бе най-бърз в първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Малайзия. Втори обаче се нареди Валентино Роси с Yamaha, на само десета изоставане. Двамата италианци ще спорят този уикенд за втората позиция в генералното класиране, която в момента е заета от Дови, но Доктора е на само 15 точки назад. Трети остана съотборникът на Валентино, който триумфира в Австралия с Yamaha - Маверик Винялес.

Сателитният пилот на Ducati Джак Милър първи записа време под две минути, но на финала бе изпреварен от тримата състезатели. Дови зае първата позиция две минути преди края на сесията. Пети остана още един пилот с Ducati - Данило Петручи. Алекс Ринс бе най-бърз за Suzuki в свободната тренировка и зае шесто място.

Шампионът Марк Маркес остана десети, като реши да не използва нови гуми за последна атака. Неговото най-добро време бе със секунда по-бавно от това на Дови.

