Снукър Най-впечатляващият мач за 2018-а - класика в Международния шампионат по снукър 01 ноември 2018 | 23:34 0 0 0 0 0 Легендарното величие Стивън Хендри ще остане последният в историята с три поредни триумфа на един ранкинг турнир, защото приключи властването на Марк Селби в Международния шампионат по снукър. Истинска класика и определено най-качественият двубой от началото на сезона, а може би и от дълго време, направиха Веселяка от Лестър и Нийл Робъртсън в битка за полуфиналите. "Anyone who understands modern snooker would really appreciate that"@nr147 got the better of Mark Selby tonight [6-4], in a quarter final that had everything...



...and it was only a best of 11! #InternationalChampionship pic.twitter.com/wqxKK6LX0x — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018

В крайна сметка Гръмотевицата от Австралия заслужи прогреса в следващата фаза с успех от 6:4, който определено е равностоен на трофей по отношение на емоцията, класата, интригата и уменията на двамата майстори на щеката. Селби загуби в китайския град Дачин след поредица от 18 победи, но го направи достатъчно величествено, за да изпълни обещанието си да даде всичко от себе си за успех в памет на загиналите при катастрофата на хеликоптер в Лестър, в която почина собственикът на шампиона на Висшата лига за 2016 година Вичай Сривадханапраба. One of the greatest matches I’ve been involved in. Mark is an absolute champion and played with huge heart in very tough circumstances revolving around everything that has happened in… https://t.co/VWq3d25w81 — Neil Robertson (@nr147) November 1, 2018

Дълго назад трябва да се разровят любителите на статистиката в джентълменския спорт, а и просто хората, които се наслаждават на събитията на зеленото сукно, за да намерят последният случай, в който и двамата състезатели на масата са демонстрирали такова майсторство, и то под напрежение. Not to be this week, I gave it my all under very difficult circumstances but was beaten by the better man in @nr147 good luck for the rest of comp mate. Can not wait to get home now and pay my respects #RIPVICHAI #LCFC — Mark Selby (@markjesterselby) November 1, 2018

Първият, четвъртият, петият и шестият фрейм отидоха на сметката на Селби, който блестеше с поразяващ дълъг удар по открита червена след разбиването и подхващаше безупречен печелишв брейк. Така без Робъртсън да прави някакви грешки, той се озова изоставащ с 2:4 и тотално надвкаран по отношение на точките. Световният номер 1 започна с невероятна поредица от 137 в първата партия, преди Гръмотевицата от Австралия да доминира във втората и да изравни. Той дори показа нагледно защо е сред най-способните брейк-билдъри в спорта и отговори на предизвикателството на Селби, реализирайки сенчъри от 135 точки в третия фрейм, за да поведе с 2:1. Few can do THAT to Mark Selby...@nr147 reels off four frames in a row to knock out the world number one, a 6-4 win booking his place in the semi finals of the International Championship!



The Thunder now has 29 centuries this season! #InternationalChampionship pic.twitter.com/ofJvXxdUGK — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018

Още тогава зрителите усещаха, че наблюдават нещо рядко срещано, и то още на четвъртфиналите. Трикратният шампион спечели следващите три партии и в допълнение успя да задържи проблемния си противник на стола му - с топ серии от 83 и 133 Селби дръпна с 4:2. По време на въпросните три поредни фрейма пък англичанинът от Лестър бе надвкарал опонента си със завидните 292:1 точки, и то без левичарят от Мелбърн да е направил нещо грешно на масата. Some shot...



Is @nr147 going to complete another comeback in Daqing?



He's back to 4-4 with Selby! #InternationalChampionship pic.twitter.com/4c4o8a5fPu — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018

Шампионът от "Крусибъл" за 2010 година обаче нямаше да си замине тихичко и воят му се чу категорично в следващите партии. С най-добри серии от 113 и 95 той вече бе докарал резултата в своя ползва, осъществявайки нов обрат на събитията в забележителния сблъсък - 5:4.

В оказалия се последен десети фрейм отново Гръмотевицата от Австралия подхвана първи резултатна визита, като напави серия си от 53, когато прати червена в "жълтия джоб" от голямо разстояние. Причината той да спре на 53 е, че нямаше късмет при изтеглянето към синята, с която комбинираше често като втори избор (розовата бе почти до боулк зоната), защото кюболът влезе в средния джоб. Селби не можа да натрупа повече от 40 точки в актива си, преди отново Робъртсън да се развихри между топките и да разчисти достатъчно, за да си осигури впечатляващата победа. You expected the standard to be high...@markjesterselby [137] & @nr147 [135] trade BIG centuries in the opening mini session, all square at the break [2-2]



Who's taking this race to six for a place in the semi finals? #InternationalChampionship pic.twitter.com/xotiKYNkIV — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018

Това бе едва девета победа за Робъртсън над Селби, който има 18 спечелени сблъсъка помежду им, а един мач е завършил наравно. Едва ли обаче ще се намери по-вълнуващ мач не само между тези майстори на щеката, но и до края в Международния шампионат, а трудно би било да бъде достигнат и/или надвишен този стандарт до края на сезона изобщо.

За награда Нийл Робъртсън ще се изправи срещу човек от топ 3 по отношение на бързо изпълнение на ударите по масата - Джак Лисовски, който разнищи с 6:2 по-рано в четвъртък Джъд Тръмп в другия очакван с огромно нетърпение четвъртфинал, неоправдал до голяма степен надеждите за интрига. And then there were four...@pistol147 & Matthew Stevens clash in semi final #1 tomorrow - the first session of their best of 17 kicks off at 2pm! [GMT+8]



UK fans, set your alarms for 06:00 #InternationalChampionship pic.twitter.com/z4Sx3m01b5 — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018

Матю Стивънс също заслужава огромни поздравления, защото за първи път от 2013 година (Уши Класик) ще играе на полуфинали на ранкинг турнир, след като надделя с 6:5 в оспорван дуел с един от най-бавните играчи в снукъра Мартин О'Донъл. Уелсецът ще мери сили с Марк Алън, който по-рано не даде нито един фрейм на Алистър Картър.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 308

1