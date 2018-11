Дебютни попадения класираха Ман Сити на 1/4-финалите на Купата на Лигата

Също както и през първото полувреме, "гражданите" бяха по-добрият тим в началото на втората част но в първите й 15 минути липсваха сериозни положения пред някоя от двете врати. Въпреки това, Ман Сити удвои преднината си в 65-ата. Сане достави топката на Жезус в наказателното поле, като неговият удар срещна гредата. Кълбото обаче отиде при Диас, който отбеляза втория си гол в мача. До края на мача не се случи нищо интересно откъм голови възможности и домакините успяха да запазят аванса си от две попадения. Повод за притеснения за Джосеп Гуардиола обаче е принудителното напускане на терена на Де Бройне в 86-ата минута заради контузия в лявото коляно, след като доскоро лекуваше травма в дясното.

Саутхамптън. На 1/4-финалите през декември Манчестър Сити очаква победителя от отложения двубой между Лестър

Манчестър Сити - Фулъм 2:0





1:0 Диас (19')

2:0 Диас (65')





Манчестър Сити (4-3-3): Мурич - Данило, Компани, Стоунс, Зинченко - Де Бройне (86' - Гомес), Делф, Фодън (78' - Марез) - Сане, Жезус, Диас

Фулъм (4-3-3): Рико - Фосу-Менса, Одой, Рийм (69' - Льо Маршан), Сесеньон, Кеърни, Анкиса, Сери - Вието (90' - Кристи), Митрович, Шюрле (81' - Айте)

Носителят на Купата на Лигата Манчестър Сити се класира за 1/4-финалите на турнира, след като победи гостуващия Фулъм с 2:0. В герой за английския шампион се превърна 19-годишното крило Брахим Диас , чийто първи голове в професионалния футбол (19’ и 65’) донесоха успеха за неговия тим.От победата с 1:0 над Тотнъм във Висшата лига в понеделник само Джон Стоунс запази титулярното си място за “гражданите”. Младият Ариянет Мурич застана на вратата, а останалите трима защитници бяха Данило , капитанът Венсан Компани Олександър Зинченко . Пред тях играха Кевин де Бройне Габриел Жезус водеше атаката, а Льорой Сане и Брахим Диас му помагаха съответно отдясно и отляво. Славиша Йоканович заложи на голяма част от титулярите си от последния шампионатен мач, който загуби с 0:3 от Борнемут Серхио Рико пазеше на вратата, а в отбрана бяха Тимъти Фосу-Менса Райън Сесеньон . Халфовата линия се състоеше от Том Кеърни Александър Митрович беше на върха на атаката, а крилата бяха Лусиано Вието Домакините започнаха много добре мача, като веднага заредиха атака след атака и заслужено поведоха в 19-ата минута. Тогава, след изпълнение на корнер, Диас стигна до топката, отправи удар, тя рикошира в противников играч и влетя във вратата на гостите. Натискът на Сити продължи, като в 24-ата минута шут на Данило се отби в гредата и излезе в аут. Пропуски направиха също Де Бройне и Сане. След това играта се успокои, а в последните секунди на първата част Рико с върха на пръстите си изби в корнер удар на Жезус.