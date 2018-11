Баскетбол Олимпиакос и Везенков не успяха да спрат ЦСКА 01 ноември 2018 | 21:03 - Обновена 0 0 0 0 0



Българският национал получи близо 11 игрови минути от Дейвид Блат, но не атакува коша нито веднъж и завърши без точков актив. Везенков все пак овладя 4 борби и извърши 1 нарушение, за да приключи с коефициент от 3 пункта.

When you play against Kill Bill... pic.twitter.com/UT6wWwbZ72 — EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2018

Гостите изиграха силно първо полувреме, в което си осигуриха четири точки аванс - 35:31 на почивката. ЦСКА обърна развоя на срещата в своя полза в третата четвърт, в която допусна едва 9 точки в коша си и взе инициативата за 44:52 преди финалните 10 минути. Непримиримият Василис Спанулис доближи Олимпиакос до съперника през последната част, но до обрат не се стигна и гърците инкасираха поражение с 65:59, което бе трето за тях през сезона.

.@cskabasket wins the battle of the heavyweights! pic.twitter.com/8Nm5TeAVVw — EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2018

Именно Спанулис вкара най-много за Олимпиакос - 16 точки, а освен тях се отличи и с 6 асистенции. Йоргос Принтезис (14) и Найджъл Уилямс-Гос (13) бяха другите двама с двуцифрен актив за гостите.

There goes @Da_Thrill21 ‍#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WWzKx7jdfW — EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2018

