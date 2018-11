Сок и Зверев са четвъртфиналисти в Париж

Защитаващият титлата си Джак Сок (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 4,872 милиона евро. Сок разгроми Малек Джазири (Тунис) с 6:0, 6:4 за 55 минути. Тунизиецът влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите на мястото на отказалия се поради контузия номер 1 в схемата Рафаел Надал (Испания). В спор за място на полуфиналите Джак Сок ще играе с победителя от мача между Доминик Тийм (Австрия) и Борна Чорич (Хърватия).

A 19-minute bagel for Jaziri



Fair to say @JackSock loves the #RolexParisMasters pic.twitter.com/rPvL8KlNhW