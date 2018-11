Чави: Когато гледам Артур, виждам себе си

“Виждам себе си, когато гледам Артур по телевизията. Той мисли бързо. Има природен талант, но най-вече има много за подобряване чрез тренировки. Артур вече е зрял играч и виждам, че има огромен неизползван потенциал. Приоритетът по време на всеки мач е никога да не губи топката и той се измъква от трудна ситуация с лекота. Той вече разполага със силен характер. Той се нуждае от поне още 20 мача, за да покаже всичките си възможности. Той има впечатляващи ударни умения и щом добие увереност, ще направи много повече за тима.

“Arthur reminds me of myself.”



