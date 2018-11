Реваншът е факт: Чисора vs. Уайт II на 22 декември

Промоутърът Еди Хърн представи дългоочаквания реванш между двама от най-добрите боксьори в тежка категория и свои клиенти - Дилиън Уайт срещу Дерек Чисора ще се изправят един срещу друг на 22 декември в зала “О2 Арена” в Лондон.

Въпреки че не го обявиха категорично, организаторите от “Мачрум” обещаха победителят от този сблъсък да получи възможност да излезе на ринга на “Уембли” на 13 април 2019 година в битка за световните титли на Антъни Джошуа. Уайт така или иначе беше най-спряган за тогавашен противник на шампиона, тъй като е номер 1 в ранглистата на Световната боксова организация, а именно тази федерация следва в списъка със задължителните защити.

WHYTE-CHISORA 2 IS ON! @DillianWhyte and @DerekWarChisora will meet again, December 22, The O2, London, live on Sky Sports Box Office... HERE: https://t.co/byuuPHtFjU pic.twitter.com/u8OyrGJQXj

Именно поради тази причина на пресконференцията бе постигнат нещо като консенсус, че за Уайт това е много рискован двубой, защото рискува наглед сигурното си право да предизвика Джошуа. Чисора от друга страна има страхотна възможност да направи последен опит в кариерата си за атака на световната титла, като заслужи реванша с Уайт, благодарение на впечатляващата си победа над Карлос Такам през юли. Уайт се намира в серия от осем поредни победи след единственото си поражение от Джошуа през декември 2015-а.

Двамата боксьори отново размениха предизвикателни реплики и закани да се нокаутират, но страстите далеч не бяха толкова нажежени на пресконференцията, колкото беше преди предишния им двубой, когато Чисора хвърли маса по опонента си. Иначе на ринга Уайт спечели с разделено съдийско решение - 2-1 гласа в своя полза, но от лагера на Чисора претендираха, че са ощетени и са заслужавали поне равенство.

BREAKING...Nearly two years ago they treated us to a heavyweight classic. Now, coming off the biggest wins of their career @DillianWhyte and @DerekWarChisora do it all over again. Dec 22 @TheO2 - The brawl to settle it all! #WhyteChisora2 pic.twitter.com/WWOqjw5pYD