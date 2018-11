ММА Нурмагомедов иска битка за $50-100 милиона (видео) 01 ноември 2018 | 15:34 - Обновена 0 0 0 0 0 Мениджърът на шампионът на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов, Али Абдел-Азиз шокира публиката след като разкри, че неговият боец не се интересува от битки срещу Бен Аскрен или Тайрън Уудли, защото битките срещу тях няма да им да донесат парите, които искат, а именно $50-100 млн. ‘Khabib is a global superstar, Conor is selling liquor on the corner’ – Nurmagomedov manager @AliAbdelaziz00 https://t.co/lPVRuaPYgH — RT Sport (@RTSportNews) 31 октомври 2018 г. В момента не ми пука за Бен или Тайрън, защото се интересувам от съперници, които могат да ни донесат $50-100 млн, а нито един от тях няма да ни донесе дори $100 хиляди”, заяви Али Абел-Азиз.

“Вижте, в последната ни битка се бихме с Конър Макгрегър, който изкара $50 млн., но сега Хабиб вече е по-голяма международна суперзвезда от него. Единият се срещна с Путин и Ердоган, докато другият продава алкохол в кварталното магазинче. Двамата са на различни планети. Браво на Макгрегър. Както и да е. Не е наша работа какво прави той. В началото на следващата година Хабиб ще отиде в Африка, защото имаме проект там. Той иска да се докосне до живота на другите и ще дари $1 млн. в различни сфери, за да помогне на хората там”, добави мениджърът на Нурмагомедов.





