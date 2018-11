НБА ЛеБрон: Европейските играчи се развиват по-бързо 01 ноември 2018 | 15:19 - Обновена 0 0 0 0 0



“Смятам, че европейските играчи се развиват по-бързо от тези в НБА, разбирайте, американците. Той (б.р. - Лука Дончич) е сред професионалисти от.. колко време, откакто е бил на 15? Така че, обстановката тук не е смущаваща за него. Не мисля, че играта тук е нещо, което не е виждал досега”, коментира Джеймс.

Luka Doncic got to matchup with his idol LeBron James tonight pic.twitter.com/hvWSgKrcgS — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) November 1, 2018

“Според мен това е едно от най-добрите неща относно европейския баскетбол, относно професионалния баскетбол там. Че играчите се развиват толкова рано и толкова бързо”, добави още Джеймс и даде като пример бившия си съотборник в Кливланд Джеди Осман, който пристигна от Турция на доста млада възраст, а сега е сред основните играчи на Кавалиърс.

Luka Doncic gets a signed @KingJames jersey after their first showdow! pic.twitter.com/bgQlyowsk9 — George Efkarpides (@gefkarpides) November 1, 2018

Джеймс завърши с 29 точки, 6 асистенции и 5 борби при успеха над Далас, докаот Дончич вкара 14 точки, даде 7 асистенциии и овладя 5 борби.



