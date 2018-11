Борусия Дортмунд няма да разглежда оферти за Джейдън Санчо

Борусия Дортмунд няма никакво намерение продава младата си звезда Джейдън Санчо и няма да разглежда никакви оферти за таланта, съобщава. Sky Sports. Санчо подписа договор с клуба от Бундеслигата през миния месец, а сделката между двете страни не съдържа откупваща клауза. 18-годишното крило пристигна в германския тим през миналото лято от Манчестър Сити срещу 8 милиона паунда.

Paris Saint-Germain are very interested in signing England starlet Jadon Sancho from Borussia Dortmund, Sky Sports News understands.



