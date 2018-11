Джамал Ласелс подписа нов шест годишен договор с Нюкасъл

Капитанът на Нюкасъл Джамал Ласелс подписа нов дългосрочен договор, който ще продължи до 2024 г., съобщи клубът на Висшата лига. Защитникът се присъедини към Нюкасъл през 2014 г. от Нотингам Форест и се превърна в лидер на отбора под ръководството на мениджъра Рафа Бенитес в последните две кампании. Той помогна на отбора да спечели промоцията през 2017 г., преди 10-ото място в миналия сезон.

Former Nottingham Forest ace Jamaal Lascelles signs new SIX-year deal with Newcastle United - https://t.co/1oragRaf3M