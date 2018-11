Други спортове Българин на крачка от световната титла по League of Legends 01 ноември 2018 | 13:26 - Обновена 0 0 0 0 3

Sad you can't make it to #worlds2018 in Korea? Come watch the Finals with us in London!



Sign up for a free ticket to our official viewing party at our Shoreditch HQ on Saturday!



TICKETS https://t.co/5xs7O1UOow pic.twitter.com/aQLiceGIDO — FNATIC (@FNATIC) October 30, 2018

Големият сблъсък ще се изиграе на стадион Incheon Munhak в Южна Корея, а капацитетът на съоръжението е почти 50 000 зрители.

i cant believe this is happening. Performing RISE for you LIVE w @leagueoflegends for the Worlds 2018 Finals Opening Ceremony. Tune in Nov 3rd at 12:30am PT on https://t.co/52xAgDwSm8 - this will be the biggest performance of my life. lets do this @theglitchmob @TheWordAlive pic.twitter.com/zumjL05u4F — Mako (@WeAreMako) October 29, 2018

FNATIC е сред най-силните отбори в света. През 2011 година е първата световна титла за тима, а през 2017 съставът отпада на 1/4-финал. Invictus Gaming също е сред най-добрите, но отборът все още не е стигал до световния връх. Българинът Здравец Гълъбов има шанс да триумфира със световната титла по една от най-играните видео игри в света - League of Legends. Отборът на таланта в този спорт - FNATIC, ще се изправи в събота срещу състава на Invictus Gaming.Големият сблъсък ще се изиграе на стадион Incheon Munhak в Южна Корея, а капацитетът на съоръжението е почти 50 000 зрители.FNATIC е сред най-силните отбори в света. През 2011 година е първата световна титла за тима, а през 2017 съставът отпада на 1/4-финал. Invictus Gaming също е сред най-добрите, но отборът все още не е стигал до световния връх. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4126 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1