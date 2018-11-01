Никола Попов ще свири Левски - Ботев (Пд), Стефан Апостолов на "Лаута"

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Меси стряска с празничната си маскировка
Възстановяващият се от травма Лионел Меси не пропусна снощния празник Хелоуин, за да се позабавлява заедно със семейството си. Лео публикува в Instagram снимка заедно с големия си син Тиаго, на която и двамата са ...Виж още
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Първа лига
Съдийски назначения за мачовете от 14-ия кръг в Първа професионална лига:
3 ноември 2018 г., събота 12:30 часа
ОФК Дунав 2010 - ФК Витоша
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Петър Кирилов Костадинов
СН: Радан Василев Мирянов
3 ноември 2018 г., събота 15:00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Андрей Венков Николов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Мартин Живков Богдев
3 ноември 2018 г., събота 17:15 часа
ПФК Септември - ФК Верея
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Радослав Петров Гидженов
СН: Ичко Лозев Лозев
4 ноември 2018 г., неделя 12:30 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Кирил Петков Йорданов
4 ноември 2018 г., неделя 15:00 часа
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ти: Георги Николов Николов
СН: Евгени Тодоров Геров
4 ноември 2018 г., неделя 17:30 часа
ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Димитър Панайотов Костов
5 ноември 2018 г., понеделник 17:30 часа
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Иван Георгиев Пенчев
СН: Константин Делов Писков
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(Гост) 2
отговор
Тоя палячо ще надува пак гръмналия син балон ; !!! Рейтинг: 2 2