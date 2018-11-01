Никола Попов ще свири Левски - Ботев (Пд), Стефан Апостолов на "Лаута"

Съдийски назначения за мачовете от 14-ия кръг в Първа професионална лига: 3 ноември 2018 г., събота 12:30 часа ОФК Дунав 2010 - ФК Витоша ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ти: Петър Кирилов Костадинов СН: Радан Василев Мирянов 3 ноември 2018 г., събота 15:00 часа ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Андрей Венков Николов 4-ти: Мустафа Севди Шефкет СН: Мартин Живков Богдев 3 ноември 2018 г., събота 17:15 часа ПФК Септември - ФК Верея ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ти: Радослав Петров Гидженов СН: Ичко Лозев Лозев 4 ноември 2018 г., неделя 12:30 часа ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Кирил Петков Йорданов 4 ноември 2018 г., неделя 15:00 часа ПФК Левски - ПФК Ботев ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров 4-ти: Георги Николов Николов СН: Евгени Тодоров Геров 4 ноември 2018 г., неделя 17:30 часа ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански 4-ти: Петър Георгиев Кузев СН: Димитър Панайотов Костов 5 ноември 2018 г., понеделник 17:30 часа ПФК Берое - ПФК Славия 1913 ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ти: Иван Георгиев Пенчев СН: Константин Делов Писков

Възстановяващият се от травма Лионел Меси не пропусна снощния празник Хелоуин, за да се позабавлява заедно със семейството си. Лео публикува в Instagram снимка заедно с големия си син Тиаго, на която и двамата са ...

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