Ботев (Пловдив) Botev (Plovdiv)

Ботев (Враца) 0:1 Ботев (Пловдив)

последен:
27.10.2018

Левски - Ботев (Пловдив)

следващ:
04.11.2018

създаване: 1912г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Ангел Палийски
треньор: Николай Киров
web: Ботев (Пловдив) / bgclubs.eu

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Кой ще стане голмайстор на Първа лига?
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›› Булевард

Меси стряска с празничната си маскировка

Възстановяващият се от травма Лионел Меси не пропусна снощния празник Хелоуин, за да се позабавлява заедно със семейството си. Лео публикува в Instagram снимка заедно с големия си син Тиаго, на която и двамата са ...

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Първа лига

Никола Попов ще свири Левски - Ботев (Пд), Стефан Апостолов на "Лаута"

01 ноември 2018 | 11:53 - Обновена
Никола Попов ще свири Левски - Ботев (Пд), Стефан Апостолов на &quot;Лаута&quot;
Съдийски назначения за мачовете от 14-ия кръг в Първа професионална лига:

3 ноември 2018 г., събота 12:30 часа
ОФК Дунав 2010 - ФК Витоша
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Петър Кирилов Костадинов
СН: Радан Василев Мирянов

3 ноември 2018 г., събота 15:00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Андрей Венков Николов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Мартин Живков Богдев

3 ноември 2018 г., събота 17:15 часа
ПФК Септември - ФК Верея
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Радослав Петров Гидженов
СН: Ичко Лозев Лозев

4 ноември 2018 г., неделя 12:30 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Кирил Петков Йорданов

4 ноември 2018 г., неделя 15:00 часа
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ти: Георги Николов Николов
СН: Евгени Тодоров Геров

4 ноември 2018 г., неделя 17:30 часа
ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Димитър Панайотов Костов

5 ноември 2018 г., понеделник 17:30 часа
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Иван Георгиев Пенчев
СН: Константин Делов Писков
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 381

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sini romi
(Гост) 2
отговор
01 ноември 2018 | 12:12

Тоя палячо ще надува пак гръмналия син балон ; !!! Рейтинг: 2 2

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Любослав Пенев в пълния му блясък и големите ...
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Един от големите герои от епичния мач с Локомотив (София) – Стефан Христов, пристигна във Витоша (Бистрица) в началото на 2017 година и бързо се утвърди като изявен голмайстор. Нападателят реализира 5 гола в 7 ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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