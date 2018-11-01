Арда (Кърджали)

Арда (Кърджали) 0:1 Царско село

последен:
28.10.2018

Поморие - Арда (Кърджали)

следващ:
03.11.2018

създаване: 1924г.
стадион: "Арена Арда"
президент: Петър Пешев
треньор: Стойчо Стоев
web: Арда (Кърджали)

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Кой ще спечели Втора лига?
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Изненадващо в нощта на Helloween Николета Лозанова бе арестувана. Лично рапъра 100 Кила и щракна белезниците и с обвинение за престъпно секси поведение в Bedroom Premium club.  В кулминацията на вечерта ...

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Втора лига

Георги Иванов ще ръководи дербито от Втора лига

01 ноември 2018 | 11:47
Георги Иванов ще ръководи дербито от Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 13-ия кръг Втора лига:

2 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Монтана - ФК Литекс-Ловеч
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Александър Костадинов Костадинов

3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК ЦСКА 1948
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Николай Тодоров Петров

3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Борис Димитров Борисов

3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Валентин Желев Добрев

3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Поморие - ФК Арда (Кърджали)
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Стоян Иванов Вътев

4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ОФК Несебър
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Нанев

4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Красимир Иванов Василев

5 Ное 2018 г. Понеделник 14:30 ч.
ПФК Лудогорец-2 (Рз)- ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков
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Спортни новини		 Прочетена 401

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Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Топчо: Никога не е спокойно! Искам да доминираме
23 август 2018

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Елин Топузаков говори пред клубния сайт за моментното състояние на отбора. Новакът във Втора лига започна слабо сезона, въпреки големите амбиции и солидната селекция, която ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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