Георги Иванов ще ръководи дербито от Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от 13-ия кръг Втора лига: 2 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч. ПФК Монтана - ФК Литекс-Ловеч ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов СН: Александър Костадинов Костадинов 3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч. ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК ЦСКА 1948 ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Николай Тодоров Петров 3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч. ПФК Добруджа 1919 - ФК Кариана (Ерден) ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стефан Делчев Делчев 4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов СН: Борис Димитров Борисов 3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч. ФК Царско село 2015 - ФК Ботев Гълъбово ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Валентин Желев Добрев 3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч. ОФК Поморие - ФК Арда (Кърджали) ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Станислав Руменов Груев 4-ТИ: Валентин Станчев Железов СН: Стоян Иванов Вътев 4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч. ФК Локомотив 1929 (София) - ОФК Несебър ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Николай Георгиев Нанев 4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч. ФК Черноморец Балчик - ОФК Пирин (Благоевград) ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Димитър Герчев Димитров 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев СН: Красимир Иванов Василев 5 Ное 2018 г. Понеделник 14:30 ч. ПФК Лудогорец-2 (Рз)- ФК Струмска слава (Радомир) ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Ивайло Пламенов Атанасов 4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов СН: Любомир Йорданов Войков

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