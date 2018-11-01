Георги Иванов ще ръководи дербито от Втора лига

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Изненадващо в нощта на Helloween Николета Лозанова бе арестувана (снимки)
Изненадващо в нощта на Helloween Николета Лозанова бе арестувана. Лично рапъра 100 Кила и щракна белезниците и с обвинение за престъпно секси поведение в Bedroom Premium club. В кулминацията на вечерта ...Виж още
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Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 13-ия кръг Втора лига:
2 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Монтана - ФК Литекс-Ловеч
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Александър Костадинов Костадинов
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК ЦСКА 1948
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Николай Тодоров Петров
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Борис Димитров Борисов
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Валентин Желев Добрев
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Поморие - ФК Арда (Кърджали)
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Стоян Иванов Вътев
4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ОФК Несебър
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Нанев
4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Красимир Иванов Василев
5 Ное 2018 г. Понеделник 14:30 ч.
ПФК Лудогорец-2 (Рз)- ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков
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