Снукър Лисовски "ступа" Тръмп по пътя към 1/2-финалите в Международния шампионат 01 ноември 2018 | 11:34 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният номер 21 Джак Лисовски се разправи категорично с 6:2 срещу петия в ранглистата по снукър Джъд Тръмп и се класира на полуфиналите на Международния шампионат, където ще очаква Марк Селби или Нийл Робъртсън. Лисовски постигна пета победа в десетия мач срещу близкия си приятел Тръмп, като без съмнение тя е най-голямата в историята на съперничеството между двамата. Зрителите очакваха атакуващ и приятен за гледане снукър и го получиха, като единствено в петия фрейм не бе реализиран брейк над 50 точки. Лисовски продължи да поддържа изключително бързо взимане на решения край зеленото сукно със средно 17.3 секунди на удар, а Тръмп също бе отличен в това отношение със своите 21.5 секунди. "You could be there for 500 years and never play that shot again"



Eurosport pundit @fouldsy147 is stunned by this Jack Lisowski fluke



Lisowski beats Judd Trump 6-2 to reach International Championship semi-finals pic.twitter.com/EuKpVkXM5i — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 1, 2018 Брейк от 53 в първия фрейм се оказа достатъчен за Лисовски, който в следващата партия реализира серия от 95, а в третата - 71 за 3:0. Към този момент Тръмп бе отбелязал само 47 пункта, но все пак откри сметката си в четвъртия фрейм с халф-сенчъри от 52. Петата партия също отиде на сметката на Лисовски, преди Асото в колодата да избухне със сенчъри брейк номер 549 в кариерата си, за да намали на 4:2. He need that!



Judd Trump sinks a but still trails Jack Lisowski 4-2



Watch LIVE on Eurosport 1 now #InternationalChampionship pic.twitter.com/lRh6C42CQm — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 1, 2018 Нова добра серия от 57 изглеждаше, че ще даде на Тръмп втори пореден фрейм, но Лисовски го “открадна” и до голяма степен елиминира интригата, повеждайки с 5:2. Както беше в предишния мач, когато с два поредни сенчъри брейка Лисовски победи с 6:5 Мартин Гулд, така и сега англичанинът приключи мача стилно с поредица от 106. .@JackLisowski has beaten Judd Trump!



He's through to the semi finals in style #InternationalChampionship pic.twitter.com/cBMNgg6luA — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018 В другия ранен четвъртфинален сблъсък Марк Алън не даде нито фрейм на Али Картър и с топ серии от 57, 70 (в четвъртата партия) и 129 (в първата) се класира убедително в следващата фаза (за първи път този сезон), където ще очаква Матю Стивънс или Мартин О’Донъл. What a performance from @pistol147!



Masters winner Mark Allen whitewashes Ali Carter 6-0 to reach his first semi final of the season.



He began with a break of 129, as you do #InternationalChampionship pic.twitter.com/NhNmrSy69G — World Snooker (@WorldSnooker) November 1, 2018 Другите четвъртфинални сблъсъци от 15:30 часа в четвъртък са Марк Селби - Нийл Робъртсън и именно Стивънс - О’Донъл.

