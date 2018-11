На живо: Григор Димитров - Марин Чилич 3:3

Поставеният под номер 9 в основната схема Григор Димитров се изправя срещу номер 5 Марин Чилич в осминафинален сблъсък на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Париж. Двубоят е първи на централния корт и ще започне малко след 12:00 часа българско време, като ще бъде излъчен по MAX Sport 1.

ПЪРВИ СЕТ

Чилич започна с невърнат втори сервис и ас, а първото разиграване с повече от 3 удара бе спечелено от Димитров, преди отново двамата да подхванат размяна на форхенди. Когато българинът превключи на слайс бекхенд, Чилич побърза да смени посоката и прати топката в аут с предната страна на ракетата си за 30-30. Нов аут от бекхенд на хърватина доведе до първата точка за пробив за Григор, който отлично се възползваше от възможността да посреща втори сервиси на противника. Брейк-болът бе отразен с ас по правата към полето за предимство, но Григор отново стигна до точка за пробив, когато натисна форхенда си, усетил по-къс отговор от Чилич. По същия начин обаче хърватинът се опази от загуба на гейма - ас номер 3 по правата. Грешка от бекхенд по правата на Григор осигури предимство на хърватина, а милиметър доведе до нова директна точка от сервис - 0:1.

Григор сбърка два форхенд при смяна на посоката - първо по правата, после по обратния диагонал, при което се озова в позиция 0-30. Както беше срещу Колшрайбер, така и сега, Чилич направи страхотен и инстинктивен ретур-уинър, за да стигне до три точки за пробив. Българинът отрази два с невърнати сервиса, а третият бе неутрализиран с чудесен форхенд-уинър, завършил размяна първоначално от бекхенди. Чилич стигна до четвърти брейк-бол, благодарение на дълбок бекхенд по обратния диагонал, за който Димитров закъсня, а пробивът стана факт, когато Григор сбърка слайс бекхенд - 0:2.

Деветият поставен в схемата записа бекхенд-уинър в близост до мрежата за 15-15, а грешка на Чилич доведе до 15-30, като следващата точка бе спечелена отново от българина - противникът отново не издържа на размяна на бекхенди и се стигна до два брейк-бола. Първият бе отразен, тъй като Димитров избърза с плосък бекхенд по правата, търсейки уинър, но топката спря в мрежата. Втората също се изпари след удар с рамката от задната страна на ракетата, като така Григор не се възползва от поредния си хубав ретур. Невърнат сервис осигури предимство на Чилич, но равенството бе възстановено след негова грешка от форхенд в по-продължително разиграване, в което Димитров демонстрира добро защитно движение по корта и имаше шанса да посреща втори начален удар на противника. Двойна грешка на хърватина донесе трети шанс за пробив, а страхотен ретур на Григор изненада Чилич и го извади от баланс, при което подсечените бекхенди на Димитров се оказаха достатъчни да предизвикат нова грешка и рибрейк - 1:2!

Изненадващо къс ретур на Чилич падна точно до мрежата и българинът прати бекхенда си в нея, но после изравни на 15-15 с чудесна комбинация първи сервис по диагонала и форхенд-уинър. Първият ас направи 30-15, а редица дълбоки топки от ракетата на Григор едвам бяха върнати от хърватина, преди да се стигне до печелившо воле от бекхенд на мрежата за 40-15. Невърнат сервис по полето за равенство свърши работа за изравняване на резултата 2:2 гейма.

Чилич също се опита да си осигури бързо спечелване на подването и дръпна с 30-0 с два невърнати сервиса, преди Григор да избухне с магически минаващ бекхенд по правата, при който движението бе изпълнено само с китката. Успешни две акции сервис-мрежа доведоха до край на гейма, след като ретурите от първи сервис на Григор не затрудниха Чилич - 2:3.

Димитров трябваше да се противопоставя на повишена агресия от форхенд на хърватина, който с уинър стигна до 15-15, тъй като деветият в схемата не можеше да вкара първия си сервис. От основната линия обаче бекхендът на Чилич не бе особено надежден и той пак сбърка за 30-15, а с великолепна комбинация първи сервис - форхенд по обратния диагонал стана 40-15. Грешка от бекхенд-слайс върна интригата в гейма при 40-30, но чудесен втори начален удар по правата не бе върнат от Чилич и резултатът отново бе изравнен - 3:3.

ПРЕДИ МАЧА

Това е последният турнир за годината за Димитров, който за седми пореден път участва във френската столица и никога досега не е преминавал третия кръг. Той отпадна във втори от Хуан Монако през 2012-а, а следващите му изяви приключваха именно на осминафиналите, като миналият сезон бе спрян в тежка трисетова битка от Джон Иснър.

Grigor to the rescue Great sportsmanship from @GrigorDimitrov #RolexParisMasters pic.twitter.com/R4OIPWJAf4

Както е известно, Григор Димитров подчини в качествен сблъсък Роберто Баутиста Агут със 7:6 (10), 6:4, а Марин Чилич във вторник си осигури участие в 3-ия кръг с чист успех над Филип Колшрайбер - 6:3, 6:4. Хърватинът получи един ден почивка, а и вече е изпитал настилката на централния корт в състезателна обстановка, като отзивите са, че по-голямото съоръжение не е с толкова бързо покритие, каквото е на корт номер 1.

The Agassi effect?@GrigorDimitrov battles his way past Bautista-Agut and into R3, where he'll face Marin Cilic. #RolexParisMasters pic.twitter.com/ENePQfvUGG