Милан в зона ШЛ след гол в 90-ата минута

Отборът на Милан измъкна трите точки в последния момент от Дженоа и се изкачи на четвърто място в Серия "А". "Росонерите" спечелихаДвубоят трябваше да се играе на старта на сезона, но заради голямата трагедия разтърсила Генуа и цяла Италия на 14 август - рухването на моста Понте Моранди, срещата беше отложена.

@@@

Here's how the Rossoneri will lineup against @GenoaCFC

Ecco la formazione scelta da Mister Gattuso per #MilanGenoa pic.twitter.com/NdKhIdAKnc