Нийл Робъртсън - Марк Селби е гвоздеят на 1/4-финалите в Дакин

Class act!@nr147 finishes with back-to-back centuries [127, 125] to book his place in the quarter finals of the International Championship, beating Yuan Sijun from 3-1 down [6-4]



The Thunder faces Mark Selby in the last 8! #InternationalChampionship pic.twitter.com/kroE7GfoUX — World Snooker (@WorldSnooker) October 31, 2018

That's a wrap on day 4! #InternationalChampionship



Now down to the last 8 in Daqing, who are you backing for the title?



Quarter Final Line-up: https://t.co/DSYMFTidD7 pic.twitter.com/9ouzmSXSYx — World Snooker (@WorldSnooker) October 31, 2018

Great win from 4-3 down against another star of the future no doubt. Each time I play these kids I think they are going to be the next tournament winner to come from China. Incredible for their age — Neil Robertson (@nr147) October 31, 2018

“Всеки път, когато играя с някой млад китаец, си мисля, че той ще спечели ранкинг турнир някой ден. Толкова много таланти има, които са технически отлични и не се притесняват от нищо. Единственото, което им е трудно, е да се установят във Великобритания, както и да постигат добри резултати в мачовете там”, сподели Робъртсън, който преследва втори трофей за сезона след този от Рига Мастърс.

Всички резултати от осминафиналите:



Марк Селби - Стюърт Карингтън 6:3

Нийл Робъртсън - Юан Суджин 6:4

Джак Лисовски - Мартин Гулд 6:5

Джъд Тръмп - Ян Бинтао 6:1

Мартин О’Донъл - Дейвид Гилбърт 6:1

Матю Стивънс - Дин Дзюнхуей 6:5

Марк Алън - Алфи Бърдън 6:1

Алистър Картър - Съни Акани 6:4



Всички четвъртфинални двубои на 1 ноември:



Джак Лисовски - Джъд Тръмп от 08:30 часа българско време

Марк Алън - Али Картър от 08:30 часа



Марк Селби - Нийл Робъртсън от 15:30 часа

Мартин О’Донъл - Матю Стивънс

Два вълнуващи четвъртфинални сблъсъка ще гледат феновете на снукъра в Междунаордния шампионат в Китай. По-рано през деня стана ясно, че Джъд Тръмп ще се изправи срещу Джак Лисовски в битка между двама от най-бързо играещите и най-приятни за наблюдаване майстори на щеката Впоследствие пък стана ясно, че ще видим и вълнуващ дуел между двама от по-младите носители на “Тройната корона” - Марк Селби срещу Нийл Робъртсън. В ранната сесия Веселяка от Лестър срази с 6:3 Стюърт Карингтън, а във вечерната Гръмотевицата от Австралия надви младия китаец Юан Сижун с 6:4.Левичарят от Мелбърн отстъпваше с 3:4 и дори изоставаше със 72 точки в осмия фрейм, но постигна снукърите, които му трябваха, след което направи разчистване, за да изравни на 4:4. Последваха страхотни сенчъри брейкове от 127 и 125 за крайната победа, която го извежда до битката със Селби на четвъртфиналите.