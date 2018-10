Тенис Григор Димитров - Марин Чилич е първи мач на централния корт 31 октомври 2018 | 19:37 0 0 0 0 0

The Agassi effect?@GrigorDimitrov battles his way past Bautista-Agut and into R3, where he'll face Marin Cilic. #RolexParisMasters pic.twitter.com/ENePQfvUGG — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2018

Както е известно, Григор Димитров подчини в качествен сблъсък Роберто Баутиста Агут със 7:6 (10), 6:4, а Марин Чилич във вторник си осигури участие в 3-ия кръг с чист успех над Филип Колшрайбер - 6:3, 6:4. Хърватинът получи един ден почивка, а и вече е изпитал настилката на централния корт в състезателна обстановка, като отзивите са, че по-голямото съоръжение не е с толкова бързо покритие, каквото е на корт номер 1.

Grigor to the rescue



Great sportsmanship from @GrigorDimitrov #RolexParisMasters pic.twitter.com/R4OIPWJAf4 — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2018

Това ще бъде пети мач между Димитров и Чилич, чийто първи сблъсък е от 2014-а в Бризбън, когато хърватинът печели. Именно в Париж през 2015-а Григор постигна първия си успех над този съперник, а на Олимпийските игри в Рио де Жанейро българинът отстъпи в два сета. Малко по-късно на “Мастърс”-а в Синсинати също през 2016-а Чилич печели в три сета.

76 64 vs Bautista Agut, @GrigorDimitrov supera il turno e accede agli ottavi di #RolexParisMasters dove incontrerà Cilic! pic.twitter.com/JaFadooHrr — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) October 31, 2018

