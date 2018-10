Снукър Кошмар за китайците в Международния шампионат по снукър 31 октомври 2018 | 19:18 - Обновена 0 0 0 0 0

That's a wrap on day 4! #InternationalChampionship



Now down to the last 8 in Daqing, who are you backing for the title?



Quarter Final Line-up: https://t.co/DSYMFTidD7 pic.twitter.com/9ouzmSXSYx — World Snooker (@WorldSnooker) October 31, 2018

41-годишният уелсец вече не е сред елита на джентълменския спорт, но въпреки това е нежелан съперник за всекиго и точно това усети първата щека на Азия. Дин водеше с 3:1, но допусна обрат и отстъпи в заключителния 11-и фрейм, поради което се присъедини към отпадналите по-рано през деня китайци Ян Бинтао (1:6 от Джъд Тръмп) и Юан Суджин (4:6 от Нийл Робъртсън). И докато другите двама представители на домакините отпаднаха от по-знакови фигури в снукъра, то Дин беше в ролята на фаворит не само в мача със Стивънс, но и за спечелването на титлата.

HUGE win for Matthew Stevens!



The former Masters and UK Championship winner is through to his first ranking quarter final since the 2014 Australian Open!



The Welshman beats Ding for the first time [6-5] #InternationalChampionship pic.twitter.com/fwVBtVoV5m — World Snooker (@WorldSnooker) October 31, 2018

Уелсецът се свлече до 56-о място в световната ранглиста, но благодарение на впечатляващи брейкове от 61, 67 и 127 обърна резултата от 1:3 до 5:4 в своя полза. Дин направи поредица от 66, за да изравни на 5:5, но в решителния фрейм визитата му струваше само 29 точки. Дълга червена вдъхнови Стивънс да направи печеливш брейк от 63 и за първи път от 2014 година (Australian Open) да стигне четвъртфиналите на ранкинг турнир.

Execution level: off the scale! #InternationalChampionship pic.twitter.com/sCZGCgRS24 — World Snooker (@WorldSnooker) October 31, 2018

“Огромна победа за мен, никога не бях побеждавал Дин и да го направя от 1:3 пред китайска публика ми дава много увереност. Не играя добре тази седмица, но ето докъде стигнах”, каза Стивънс, който ще срещне един от най-бавните играчи в световния тур - Мартин О’Донъл. Всички резултати от осминафиналите:



Марк Селби - Стюърт Карингтън 6:3

Нийл Робъртсън - Юан Суджин 6:4

Джак Лисовски - Мартин Гулд 6:5

Джъд Тръмп - Ян Бинтао 6:1

Мартин О’Донъл - Дейвид Гилбърт 6:1

Матю Стивънс - Дин Дзюнхуей 6:5

Марк Алън - Алфи Бърдън 6:1

Алистър Картър - Съни Акани 6:4



Всички четвъртфинални двубои на 1 ноември:



Джак Лисовски - Джъд Тръмп от 08:30 часа българско време

Марк Алън - Али Картър от 08:30 часа



Марк Селби - Нийл Робъртсън от 15:30 часа

Мартин О’Донъл - Матю Стивънс



Финалистът на Световното първенство през 2000 и 2005 година и шампион от “Мастърс” 2000 и Шампионата на Обединеното кралство по снукър през 2003-а Матю Стивънс върна часовника назад и напомни за най-добрите си години, елиминирайки местния фаворит Дин Дзюнхуей с 6:5, за да стигне четвъртфиналите в Международния шампионат в Китай.41-годишният уелсец вече не е сред елита на джентълменския спорт, но въпреки това е нежелан съперник за всекиго и точно това усети първата щека на Азия. Дин водеше с 3:1, но допусна обрат и отстъпи в заключителния 11-и фрейм, поради което се присъедини към отпадналите по-рано през деня китайци Ян Бинтао (1:6 от Джъд Тръмп) и Юан Суджин (4:6 от Нийл Робъртсън). И докато другите двама представители на домакините отпаднаха от по-знакови фигури в снукъра, то Дин беше в ролята на фаворит не само в мача със Стивънс, но и за спечелването на титлата.Уелсецът се свлече до 56-о място в световната ранглиста, но благодарение на впечатляващи брейкове от 61, 67 и 127 обърна резултата от 1:3 до 5:4 в своя полза. Дин направи поредица от 66, за да изравни на 5:5, но в решителния фрейм визитата му струваше само 29 точки. Дълга червена вдъхнови Стивънс да направи печеливш брейк от 63 и за първи път от 2014 година (Australian Open) да стигне четвъртфиналите на ранкинг турнир.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 448

1