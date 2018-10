Тенис Шаповалов отказа участие на Финалите на Next Gen 31 октомври 2018 | 17:45 0 0 0 0 0 Денис Шаповалов се отказа от участие в турнира Next Gen, който ще се проведе другата седмица в Милано. Шаповалов пропуска финалите на АТР за най-добрите млади състезатели заради преумора. Канадският тийнейджър, който се класира за този турнир за втора поредна година, сега ще бъде заменен от поляка Хуберт Хуркач. Hubert Hurkacz becomes the seventh direct qualifier for the 2018 @nextgenfinals after Denis Shapovalov withdraws due to exhaustion.



More https://t.co/98LOqyyXIp pic.twitter.com/Y3MGO10Oqi — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 30, 2018 19-годишният състезател заема 29-о място в ранглистата след впечатляващата си втора година в АТР. Турнирът Next Gen събира осемте най-добри млади играчи до 21 години или по-малки. Германецът Александър Зверев също пропуска турнира, тъй като се класира за Финалните на АТР.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 255

1