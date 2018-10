Тенис Надал не излезе на корта, Джокович се завръща на върха 31 октомври 2018 | 17:44 - Обновена 0 0 0 1 1



31-годишният Джокович в момента е втори в ранглистата на ATP, но от началото на новата седмица ще измести Надал от първото място, а завръщането му на върха ще бъде историческо постижение. По-рано през сезона носителят на 14 титли от “Големия шлем” бе едва №22 в света. Никой в ситорията досега не е успявал да стигне до №1, след като е бил толкова назад в ранглистата в рамките на същия сезон.

Summit: Reached @DjokerNole will return to ATP World No.1 on Monday - climbing from outside the Top 20 to No.1 in the same season pic.twitter.com/NhMpHlVtJo — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2018 Надал, който явно още не е в нужното здравословно състояние, ще бъде със 7490 точки при обновяването на ранглистата в понеделник, а Джокович ще е с минимум 7535 (толкова има в момента). Ако спечели турнира, сърбинът ще събере почти 1000 точки повече от испанеца и ще е с 8445.



В началото на сезона Джокович имаше разочароващи ранни отпадания, търсейки най-добрата си форма след проблемите с лакътя, но през втората половина на годината е неудържим. От юли насам Джокович спечели “Уимбълдън” и US Open, а освен това триумфира и на “Мастърс”-ите в Синсинати и Шанхай.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

